秘鲁检警突袭总统府后 警界高层遭总统撤换

（法新社利马27日电） 2周前秘鲁反贪腐官员搜查政府总部，试图逮捕左派总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）的小姨子之后，卡斯蒂约今天撤换警界高层。

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法新社报导，在本月稍早1场卡斯蒂约称为「违法」的搜索行动中，调查人员试图逮捕卡斯蒂约小姨子耶妮佛．巴瑞德斯（Yenifer Paredes）。耶妮佛．巴瑞德斯被控参与检方指称由卡斯蒂约和第一夫人莉莉亚．巴瑞德斯（Lilia Paredes）主导的贪污集团。

遭撤换的包括那场行动的指挥官科尔查多（Harvey Colchado），卡斯蒂约说，科尔查多违反了总统豁免权。

内政部内部秩序副部长加马拉（Abel Gamarra）今天表示，人事变动是内政部定期人员调动的「自然变化」；但国会内部秩序委员会成员、右翼反对派议员孟多雅（Jorge Montoya）却在推特上表示，这是卡斯蒂约「恣意滥用权力」。

人权律师巴斯（Carlos Rivera Paz）表示，卡斯蒂约「似乎想要1支能顾及他利益的警察部队」，其中可能包括阻挠以他为目标的任何调查。

这是卡斯蒂约在秘鲁安全部队高层人事变动方面所面临的第2起丑闻。1月间，秘鲁国家警察（Peruvian National Police）和武装部队的晋升引发争议后，他被迫任命新的内阁领袖。

检察官指控卡斯蒂约与总统府前秘书巴奇可（Bruno Pacheco）涉嫌关说，正在调查那些人事晋升。

© 2022 AFP