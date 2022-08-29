什叶派教士萨德支持者闯政府酿死伤 伊拉克军方宣布全国宵禁

（法新社巴格达29日电） 伊拉克什叶派教士萨德今天宣布退出政坛后，支持者闯入首都巴格达设有坚固防御工事的政府建筑所在地绿区，军方宣布从下午7时起全国宵禁，但双方爆发冲突已知2死22伤。

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法新社报导，伊拉克影响力庞大的教士萨德（Moqtada Sadr）今天稍早宣布退出政坛，随后实弹射击声震撼绿区（Green Zone），安全部队发射催泪瓦斯，以驱离聚焦在绿区的萨德支持者。

医务人员告诉法新社，萨德支持者在绿区与当局爆发冲突，导致萨德支持者2死、22伤。联合国（UN）驻伊拉克代表机构呼吁双方展现「最大限度的克制」。

萨德在饱经战乱的伊拉克长年涉足政坛，他今天在推特上宣布：「我已决定不再干涉政治事务，因此我现在宣布自己确定引退。」

萨德也推文表示，与他所属「萨德运动」（Sadrist Movement）有关的「所有机构」将会关闭，但他1999年遇刺父亲所葬陵墓及其他遗产设施除外。

伊拉克自去年10月国会大选以来一直陷于政治僵局，由于各派系无法就联合组阁达成共识，迄今国内没有新政府、总理或总统。

萨德两天前曾表示，包括他所属政党「萨德运动」在内的「所有各方」应放弃政府职位，以助解决多月来的政治危机。

© 2022 AFP