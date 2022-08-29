俄罗斯联合军演9/1登场 中国将参与

（法新社莫斯科29日电） 在莫斯科与西方各国关系紧绷之际，俄罗斯国防部今天表示，多国军人已抵达俄国东部，准备参与「东方-2022」（Vostok-2022）联合军演，中国也会参加这次演习。

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包括白俄罗斯、印度、蒙古国、叙利亚等与克里姆林宫友好的国家，都将派兵参与军演。

演习将于9月1日至7日登场，地点分散在俄国东部7个军事训练场地，以及鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）和日本海（Sea of Japan）海域。

上次类似军演是在2018年举行。

中国国防部本月稍早证实会参与演习，但未说明将派多少军人参与。北京坚称参与这场联合演习「与当前国际和地区局势无关」。

根据俄国国防部声明，超过5万军人，以及140架飞机和60艘船舰等5000件军事装备，将参与「东方-2022」演习，参演军人抵达俄国远东地区的谢尔盖耶夫斯基（Sergeyevsky）训练场，并已「开始准备和接收装备与武器」。

莫斯科并未说明每个参演国家会有多少军人抵达。

俄罗斯2月24日派兵入侵乌克兰后，莫斯科试图与非洲、南美洲和亚洲国家建立更紧密的关系，特别是中国。

美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）本月初访问台湾时，莫斯科便完全支持北京。

不过美国国务院表示，尽管中俄关系更加紧密会破坏全球安全，华府未对这次演习做任何解读。

© 2022 AFP