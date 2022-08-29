俄罗斯阻联合国通过禁核扩散声明 美批徇私阻挠

（法新社华盛顿28日电） 联合国针对「禁止核子扩散条约」进行长时间的国际谈判，莫斯科却阻止通过联合声明之后，美国今天谴责俄罗斯「徇私阻挠」。

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禁止核子扩散条约（Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT）共有191个签署国，这些国家每5年检视一次条约，目的是防止核武扩散，促进全面裁减军备，并提倡共同合作、和平利用核能。

俄罗斯26日阻止联合国会后通过联合声明，质疑文本带有所谓的「政治」用意，这项作法今天遭到美国批评。

美国国务院副发言人巴特尔（Vedant Patel）在声明中说，「经过数周密集但富有成效的谈判，仅俄罗斯」在为期4周的禁止核子扩散条约检讨会议结束时，「决定阻止针对最终文件的共识」。

他说，莫斯科此举仅为拦下「承认乌克兰札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）存在严重放射性风险」的字句。

俄军目前占领札波罗热核电厂，正在将这座欧洲最大的核能发电厂改造成一个前线军事基地，加剧了电厂和员工数月来的安全危机。

这次会议的联合声明草案文本，对扎波罗热等乌克兰发电厂周边的军事活动、乌克兰失去对这些地点的控制、为安全带来的负面影响表达「严重关切」。

2月24日莫斯科入侵乌克兰，没多久后的3月初，位于乌克兰东南前线附近的欧洲最大核电厂扎波罗热就遭俄军占领。

© 2022 AFP