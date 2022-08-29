巴西总统选举首轮辩论 波索纳洛与鲁拉炮火四射

（法新社圣保罗28日电） 本届巴西总统选举首场辩论会今天登场，极右派现任总统波索纳洛指控左派对手鲁拉昔日在总统任内贪污。鲁拉不甘示弱，反控波索纳洛「摧毁巴西」。

广告 继续浏览后续

这是10月投票前在圣保罗举行的首场电视辩论会，波索纳洛（Jair Bolsonaro）与鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）这两位最被看好的候选人都是在最后一刻才证实会参加。两人今天一上台没浪费时间，立刻发动猛烈攻击。

波索纳洛劈头就说鲁拉是「小偷」，指责这位76岁的前总统涉及国营巴西石油公司（Petrobras）的大型贪腐丑闻。 代号「洗车行动」（Operation Car Wash）的调查最后导致鲁拉2018至2019年身陷囹圄，但去年最高法院裁决他无罪。 67岁的波索纳洛今天对鲁拉说：「你的政府是巴西史上最腐败的政府。」他连珠炮攻击，细数巴西石油公司丑闻的数字。 「窃贼治国，那是个窃盗的政府…你想重新掌权的目的是什么？再对巴西石油公司做一样的事吗？」

鲁拉立刻反击，说波索纳洛散布「谎言」，还指控波索纳洛破坏了他卸任总统时政府缔造的经济成长和反贫穷计画。

鲁拉用招牌低沉沙哑声音说：「这个国家已被摧毁。」

12位总统候选人今天有6位站上辩论讲台，但巴西2.13亿人口的目光，都放在2003至2010年担任总统的鲁拉以及外号「热带川普」（Tropical Trump）的波索纳洛身上。

根据Datafolh最新民调，鲁拉以47%领先波索纳洛的32%。

如果没有候选人能在10月2日的首轮投票赢得过半票数，10月30日将举行决选。

© 2022 AFP