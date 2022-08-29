报导哥伦比亚嘉年华活动 两记者回程遇袭身亡

（法新社波哥大28日电） 哥伦比亚警方表示，两名记者今天结束一场嘉年华活动采访工作打道回府时，遭骑着摩托车的袭击者开枪击毙。

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法新社报导，哥国北部马达雷纳省（Magdalena）警察局长瑟纳（Andres Serna）说，两名死者分别是37岁的奥蒂嘉（Leiner Montero Ortega）和39岁的康迪友（Dilia Contreras Cantillo），是加勒比海城镇丰达西翁（Fundacion）一家名为「太阳数位」（Sol Digital）的新闻网站员工。

瑟纳说，这两名记者在圣罗沙德利马镇（Santa Rosa de Lima）采访街头嘉年华活动，返回丰达西翁时遭袭击者开枪击毙。

瑟纳说还有另外一人受伤，但未说明伤者是否也是记者。

警方表示，他们认为枪击事件的导火线是在嘉年华会发生的某种争执或口角。

但「自由新闻基金会」（Free Press Foundation）敦促警方在调查这起犯罪时，「考虑一下奥蒂嘉和康迪友记者的身分」。

自由新闻基金会表示，哥伦比亚去年有768名新闻工作者遭受某种形式的暴力，包括被杀害。

无国界记者组织（Reporters without Borders）表示，对新闻工作者来说，哥伦比亚是拉丁美洲第3危险国家，仅次于委内瑞拉与墨西哥。（译者：纪锦玲）

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