日本承诺推动安理会设立非洲常任理事国席次

（法新社突尼斯28日电） 日本首相岸田文雄今天透过视讯在突尼西亚最后阶段投资会议上表示，日本将与非洲国家密切合作，促进「更具韧性」经济体，并承诺日本会推动在联合国安理会设立非洲常任理事国席次。

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岸田文雄昨天宣布，日本将提供非洲3年300亿美元（约新台币9100亿元）的援助。岸田今天也承诺日本明年将运用在联合国安全理事会的一席之地，推动设立非洲常任理事国席次。

岸田数天前确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），因此在东京透过视讯对在突尼西亚举行的东京非洲发展国际会议（Tokyo International Conference on African Development）发表谈话。

岸田表示，日本希望「创造一个非洲人民可以和平安全生活的环境，如此他们就能发展」。

日本是6月当选安理会非常任理事国的5个国家之一，任期2023年到2024年。

联合国安理会由15个理事国组成，其中5国为常任理事国，分别为美国、俄罗斯、中国、法国和英国，对于安理会的决议握有否决权；其他10国为非常任理事国，任期两年，每年各选出5国。

© 2022 AFP