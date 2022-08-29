欧盟将于9月9日召开紧急会议 讨论能源问题

（法新社布拉格29日电） 捷克贸工部长西克拉（Jozef Sikela）今天表示，俄罗斯入侵乌克兰导致整个欧洲能源价格飞涨，欧盟各国能源部长将于9月9日召开紧急会议，讨论解决方案。

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捷克现为欧盟轮值主席国，西克拉在推特发文称：「我正在召集能源理事会一次特别会议。我们将于9月9日在布鲁塞尔会面。」

西克拉说：「我们必须修正能源市场。欧盟层面上的解决方案，是到目前为止我们所拥有最好的解决方案。」

莫斯科攻击乌克兰后，由27个国家组成的欧盟正试图摆脱对俄罗斯石油和天然气供应的依赖。供应减少以及对未来的焦虑，引发全欧洲能源价格飞涨。

上周五（26日），德国和法国电价皆创下纪录，德国提前一年合约价格飙升至每兆瓦/小时（MWh）995欧元，法国则飙升至每兆瓦/小时超过1100欧元，去年两国每兆瓦/小时价格均为85欧元。

欧盟执委会（European Commission）计划于今年将欧盟对俄罗斯天然气的依赖减少2/3，并在2030年前结束对俄罗斯燃料供应的需求。

另外，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）将于9月8日在德国兰斯坦空军基地（Ramstein Air Base）与其他盟国防长会面，讨论支持乌克兰对抗俄罗斯的战争。

美国驻欧洲和非洲空军表示，这次乌克兰防务连系小组（Ukraine Defense Contact Group）面对面会议，与会者还将包括高级军事官员。（译者：杨明��/核稿：陈政一）

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