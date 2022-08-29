法航2名机师在驾驶舱大打出手 双双遭停飞处分

（法新社巴黎28日电） 法国航空传出2名机师于载客途中在驾驶舱内大打出手，尽管这起离谱事件并未酿成灾害，事后涉案机师已遭停飞，当局正进行相关调查。当局也在调查法航让发动机漏油的飞机持续在非洲上空飞行事件。

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6月在一架从日内瓦飞往巴黎的航班上，2名法航（Air France）机师在驾驶舱内发生肢体冲突，他们因此遭到停飞处分。一名法航官员表示，冲突发生后，航班仍继续飞行并安全着陆，并强调公司对飞安的承诺。

瑞士「论坛报」（La Tribune）则报导，班机上的正副机师在起飞后不久即发生争执，其中一人先出手打中对方，之后两人揪住对方的衣领。

机组人员闻声随即赶往驾驶舱劝架，且在剩余航程中，一名机组员还在驾驶舱坐镇，避免2名机师再度发生口角。

法国航空事故调查局（BEA）本月24日发布报告称，部分法航机师未在安全事件中严格遵守飞安程序。后来这场冲突的相关消息被媒体曝光。

BEA的报告还提及发生时间介于2017年至2022年的另外3起类似事件，并强调部分机师遇到状况时，是根据自己对情况的分析，而非航空公司的安全规定，自行采取行动因应。

法航回应，公司目前正进行安全审查，也承诺遵循BEA的建议，其中包括日后允许机师研究他们的飞行任务，并在训练手册中强调严格遵守程序的重要性。

© 2022 AFP