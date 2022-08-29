随机枪击酿3死1伤 底特律警方展开缉凶

（法新社华盛顿28日电） 1名歹徒据信「随机」朝4人开枪，造成其中3人因此丧命，让美国密西根州底特律（Detroit）警方今天展开缉凶行动。

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底特律警察首长怀特（James White）表示，最先遇袭的3名受害者分别为2女1男，他们凌晨时在该市不同的地点被人发现，身上都中了数枪。

怀特表示，第4人注意到犯嫌盯着一辆又一辆的汽车内部，开口要对方停下来，因而遭嫌犯开了1枪。

警方表示，被害人当中有3人丧生1人生还。警方已公布犯嫌照片，并敦请认出犯嫌身分的民众联络警方。

怀特在记者会中表示，这几起枪击事件似乎「十分的随机」。

他表示，被害人中「有1人在等公车、有1人在溜狗、有1人只是站在街上」。

底特律的枪击案并非美国今天唯一的致命枪枝暴力事件。

德州休士顿（Houston）当局表示当地有3人遭枪手击毙，且枪手杀人之前还先纵火焚烧那3人的住家。

休士顿警察首长芬纳（Troy Finner）在另一场记者会中说：「很遗憾且令人难过的，这名犯嫌邪恶地纵火焚烧数间民宅，等居民逃出来，便对他们开枪。」

他说，消防员灭火的同时也得寻求掩护。

警方随后到场，击毙开枪歹徒。

另外在美国华府，「华盛顿邮报」（Washington Post）指出，一名美式足球联盟NFL的球员遭枪击，目前伤势稳定。

华邮报导说，这名受害者已送医，据信没有生命危险。

© 2022 AFP