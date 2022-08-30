与中国签安全协议后 索罗门暂禁所有外国舰艇入港

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（法新社雪梨30日电） 美国海岸防卫队本月23日未能在索罗门群岛入港加油和补给后，索罗门领导人今天表示，索罗门群岛以需要审查批准程序为由，已暂停让所有外国海军进入索国港口。