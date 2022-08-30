与中国签安全协议后 索罗门暂禁所有外国舰艇入港
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（法新社雪梨30日电） 美国海岸防卫队本月23日未能在索罗门群岛入港加油和补给后，索罗门领导人今天表示，索罗门群岛以需要审查批准程序为由，已暂停让所有外国海军进入索国港口。
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索罗门群岛近年来与中国关系日益密切，今年4月与中国签署安全协议后，与美国及其盟友关系紧绷。
美国驻坎培拉大使馆在声明中表示：「美国于8月29日收到索罗门群岛政府的正式通知，内容是在更新协议程序之前，要暂停允许所有海军舰艇到访。」
索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的发言人先前否认相关报导，并表示，苏嘉瓦瑞今天下午将发表演说，欢迎昨天靠港的美军医疗船仁慈号（USNS Mercy），这艘船昨天抵达索国首都荷尼阿拉（Honiara），将执行为期2周任务。
美国驻坎培拉大使馆则表示，仁慈号是在禁令实施之前就获得外交申请入港许可，「我们会持续密切关注情势」。
奥立佛亨利号上周在南太平洋替一个区域渔业机关巡逻打击非法捕鱼时，申请驶入荷尼阿拉港加油，而未获许可。
美国国务院发言人昨天表示，奥立佛亨利号未取得索罗门入港许可「令人遗憾」，但很高兴仁慈号获得许可。
© 2022 AFP