世界展望会前加萨负责人遭判刑12年

（法新社以色列俾什巴30日电） 以色列法院今天判处世界展望会（World Vision）前加萨走廊负责人哈拉比12年徒刑，理由是他输送数以百万计美元的款项给巴勒斯坦人组织哈玛斯集团（Hamas）。

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以色列南部俾什巴（Beersheba）地方法院今天判处哈拉比（Mohammed al-Halabi）12年徒刑，但刑期将减去6年已羁押时间。哈拉比在过去6年法庭审理期间一直遭到关押。

法院6月判决哈拉比输送数以百万计美元和好几公吨的钢铁给哈玛斯有罪。加萨走廊（Gaza Strip）由哈玛斯集团控制。

2016年6月被捕的哈拉比同年8月遭到起诉，但他矢口否认违法，他的律师韩纳（Maher Hanna）在今天判决出炉后，重申哈拉比自称无辜。

韩纳表示：「他说他是无辜的，他什么都没做，也没有证据。相反的，他还在法庭上证明自己确保哈玛斯不会直接拿到款项，且无合理疑点。」

韩纳表示他们会上诉至最高法院。

哈拉比已因被控身为「恐怖组织」哈玛斯成员、资助恐怖主义行动、「传达资讯给敌人」以及持有武器而被定罪。但多数不利哈拉比的证据都受到保密，以色列称这是出于「安全考量」，令他的辩护团队质疑判决正当性。

哈拉比被捕后，作为世界展望会主要捐助者的澳洲政府宣布，将冻结对加萨走廊计画的资助。随后澳洲政府进行调查，查无资金被挪用的证据。

世界展望会是一个总部位于美国的基督教慈善团体，全球员工将近4万人，号称是世界上最大的非政府组织（NGO）之一，且特别关注孩童。

© 2022 AFP