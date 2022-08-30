乌克兰运粮船抵达吉布地 缓解衣索比亚数千万人饥饿风险

（法新社吉布地30日电） 载有乌克兰小麦的联合国承租船今天抵达吉布地（Djibouti），之后这些小麦将运往衣索比亚，供应面临饥饿风险的数千万人。

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联合国世界粮食计划署（World Food Programme）表示，两周前驶离乌克兰黑海港口的「英勇指挥官号」（MV Brave Commander）载有2.3万公吨谷物，停靠在位于非洲之角的港市吉布地。

世界粮食计划署署长毕斯利（David Beasley）在推特表示：「船舶入港了！2月以来第一艘运送乌克兰谷物的世界粮食计划署船只刚刚抵达吉布地。现在，让我们把这些小麦卸载后运往衣索比亚。」

世界粮食计划署表示，粮食不安全和营养不良是整个衣索比亚的主要问题，估计有2040万人需要粮食的援助。

乌克兰是世界上最大的谷物出口国之一，在俄罗斯2月入侵乌克兰后，几乎所有谷物出口都被迫停止，引发外界对全球粮食危机的担忧。

管理海上走廊的联合协调中心（Joint Coordination Centre）上周公布的数据显示，超过72万公吨的谷物已经运离乌克兰。

© 2022 AFP