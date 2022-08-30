伦敦诺丁罕丘嘉年华回归暴力频传 1歌手遭刺死

（法新社伦敦30日电） 英国伦敦诺丁罕丘嘉年华（Notting Hill Carnival）自2019年起停办后首次回归，但警方今天表示，1名21岁饶舌歌手在活动期间遭刺杀身亡，另有数百人被逮捕。

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伦敦警方表示，由于嘉年华举办地点周边「发生多起暴力事件，以及严重的刀械攻击案」，警方紧急导入临检搜身执法权。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）发表声明说：「8月29日晚间8时左右，警方获报拉德布鲁克树丛（Ladbroke Grove）地区发生一起刺伤案件。」

「警员替受害的21岁男子实施急救。他随后被送往西伦敦的一家医院进行治疗，尽管医护人员尽了最大努力，他仍不幸宣告死亡。」

这位受害者后来经查明身分，是来自英格兰西部布里斯托市（Bristol）的饶舌歌手，艺名TKorStretch。

根据官方数据，在截至今年3月的过去一年内，伦敦警方记录1万1122起刀械相关犯罪案件，较前一年增加9.8%。

警方在诺丁罕丘嘉年华举办的3天期间执行209次逮捕，当中46次为攻击案，33次是持有攻击武器，另有8次为性犯罪。

伦敦诺丁罕丘嘉年华是全世界最大的街头庆典之一，但在2020与2021年都因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情而取消。

© 2022 AFP