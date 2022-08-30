俄乌战争破坏黑海生态 5千只海豚因俄军声纳死亡

（法新社乌克兰普里莫尔西克29日电） 乌克兰科学家鲁塞夫每天巡视黑海沿岸检查有无海豚搁浅，他估计俄乌战争爆发以来已有5000只海豚死亡，并指俄军使用的声纳是海豚死亡的罪魁祸首。

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63岁的乌克兰科学家鲁塞夫（Ivan Rusev）在黑海沿岸细白的沙滩来回巡视，庆幸今天没有发现任何海豚尸体。片刻前，他以为有只海豚搁浅在沙滩上，冲过去之后发现幸好只是「缠绕在一块的渔具」。

鲁塞夫是图兹利河口国家自然公园（Tuzly Estuaries National Nature Park）的研究主任，这座自然公园位在乌克兰西南部比萨拉比亚（Bessarabia）地区的保护区，占地280平方公里。

鲁塞夫现在的工作包括每天早上在沿途埋有反战车地雷的沙滩巡视，找寻俄乌战争开打以来遭冲刷上岸的海豚。

鲁塞夫告诉法新社：「去年我们在公园长达44公里的海岸线只发现3只海豚。」他说：「今年我们在还可以进入的5公里范围内，已经发现了35只。」

当地海岸线大多已禁止园区人员出入，因为乌军为避免俄军从海上攻击而在海岸线架起岗哨，这使得鲁塞夫和他的团队无法确切给出在公园搁浅的海豚数量，也不能全面调查受害程度。

鲁塞夫指出，无论如何，死亡总数一定「很可怕」。他将战争对野生动物的影响写成网路日记，现在在脸书（Facebook）受到许多人关注。

今年3月海豚开始被冲上岸时，鲁塞夫和他的团队必须马上动工，抢在在该区游荡的胡狼发现盘中飧之前找到动物尸体。

鲁塞夫说：「后来我们联系了土耳其、保加利亚和罗马尼亚的同仁，大家都目睹同样的事情，战争开打以来，已经有大量海豚死亡。」

土耳其海洋研究基金会（Turkish Marine Research Foundation）3月警告，冲刷上黑海沿岸的海豚尸体将「异常增多」。

20世纪，估计有200万只海豚在黑海优游，但捕捞和海洋污染导致海豚数量下滑。有项调查指出，2020年剩约25万只。

鲁塞夫估计自俄乌战争爆发以来已有5000只海豚遭杀害，约占黑海海豚总数2%。

在鲁塞夫看来，俄军战舰使用的军事声纳，毫无疑问是这波大规模死伤的罪魁祸首。

他解释，战舰和潜舰使用的强大声纳会「干扰海豚的听力系统」，使其内耳受损呈现「失明」状态，「无法确定方向或猎食」。此外，海豚的免疫力也会下降，导致它们更容易染上致命疾病。

海豚尸体上没有任何渔网或伤口痕迹，鲁塞夫认为这便是进一步证实了，海豚的死因没有其他可能性。

俄罗斯和乌克兰连在战争造成的环境破坏上都相互指责，鲁塞夫的理论因此引发争端。

研究海豚死亡率上升的俄国科学家将原因归咎于麻疹病毒，这个病毒会引发海豚常见的致命疾病。

鲁塞夫和他的团队从最近发现的海豚身上采样，并将样本送至德国和义大利分析，希望能解决争端。

俄乌战火已经打到园区，烧毁约100公顷的保育地。

鲁塞夫说：「战争很可怕，它破坏了整个生态系统，难以复育的物种也深受其害。」（实习编译：许珈瑜/核稿：蔡佳敏）

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