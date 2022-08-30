俄扩大徵兵赴乌作战 五角大厦：新兵体格差缺乏训练

（法新社华盛顿29日电） 美国国防部高官今天说，尽管徵召了囚犯，俄罗斯仍招不到更多军人赴乌克兰作战，且许多招募的新兵年纪较大、体格不佳且缺乏训练。

广告 继续浏览后续

这名官员提到，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）25日发布政令，将自明年1月起让俄罗斯军队人数扩大10%，来到115万人。

这名官员说，俄罗斯入侵乌克兰6个月，在历经重大挫败与惨重军队损失后，五角大厦认为「招募新兵的行动不太可能成功，因为俄罗斯向来都无法达到人员与军力方面的目标」。

这名官员匿名向记者表示：「俄罗斯已开始试图扩大徵募新兵的行动…移除新兵的年龄上限，同时也徵召囚犯上战场。」

他说：「经观察，许多招募的新兵不是年纪较大、身体不强健，就是缺乏训练。」

他还说，五角大厦推断，即使有更多新兵入伍，也无法在年底前有效地扩大俄罗斯整体战力。

这名官员说，即便在战争爆发前，俄罗斯的武装部队距离设定的100万人目标，一直都短缺15万人。

8月初，美国国防部政策次长卡尔（Colin Kahl）估计，自俄罗斯2月24日挥军入侵乌克兰以来，已有7万到8万名俄罗斯人战死或受伤。

© 2022 AFP