全部落遭灭族 巴西亚马逊洞人独居26年死去

（法新社巴西利亚30日电） 巴西亚马逊雨林一名被称为「洞人」的神秘原住民男子日前被发现死亡。他的部落数十年前遭非法伐木与采矿者灭族，他独居达26年，而他的死亡象徵这一族已全数灭绝。

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根据巴西国家原住民基金会（FUNAI）声明，这位外界从来不知其名的男子，23日被发现陈尸在巴西西北部靠近玻利维亚边界的宏东尼亚州（Rondonia）塔纳鲁（Tanaru）原住民保留区一间小屋的吊床上。

这名男子自从失去所有亲友后，就拒绝与外面世界联络，靠着捕猎与种植农作物自给自足。他因为在建造的小屋内挖掘深洞，而被称为「洞人」（the man of the hole）；这些洞穴可能是设陷阱抓捕动物，也可以让他藏身。

根据「国际存活人权组织」（Survival International）资料，洞人居住的原住民保留区周围环绕广大的牧场，也时常受非法采矿与伐木者威胁，是巴西亚马逊雨林最危险的地带之一。

当局并未评论洞人的死因，也未透露他的年龄，其实也不知道他的年龄，但表示「没有暴力或打斗的迹象」。他们没有发现洞人的家中或附近有其他人居住过的痕迹。

FUNAI表示，「所有证据都显示他是自然死亡」。

当地媒体报导，洞人的遗体周围布满金刚鹦鹉的羽毛，一名专家推测，他或许知道自己死期将至。

自从1990年代中期，企图开拓这块部落地区的非法伐木者与采矿者，将洞人的部落族人屠杀殆尽后，他据信就一直独居至今。

人权团体表示，他的族人绝大多数在1970年代遭到杀害。当时牧人为增加牧场用地而砍伐雨林，攻击原住民。

曾于2004年造访塔纳鲁的国际存活人权组织调查主任华森（Fiona Watson）说：「随着他的死去，完成了对这个原住民族的种族灭绝。这确实是种族灭绝：渴望土地和财富的牧人，故意消灭了整个民族。」

根据最新政府数据，人口2.12亿的巴西有约80万名原住民，分属于超过300个不同民族。其中超过半数居住于亚马逊雨林，许多原住民因为他们赖以维生的自然资源遭到非法开拓而面临生存危机。

在巴西极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的治理下，亚玛逊雨林的砍伐面积在2022年上半期创下新高。

巴西国家太空署（INPE）估计，2020年8月到2021年7月减缩的森林面积为1万3235平方公里，是自2005到2006年1万4286平方公里森林遭砍伐以来，最大的减缩面积。

巴西今年即将举行总统大选，民调落后的波索纳洛鼓励在保护区进行农耕和采矿活动，引发环保人士不满。

© 2022 AFP