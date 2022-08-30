印度象神节疫后盛大回归 神像高度解禁订单回流

（法新社孟买30日电） 印度年度宗教盛事「象神节」庆典在COVID-19疫情暂时缓解后盛大回归，当局解除印度教象头神格涅沙（Ganesha）雕像的高度禁令，带动神像制造订单回流。

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为期11天的象神节（Ganesh Chaturthi）将在31日登场，吸引数以万计印度教徒涌入沿海大城孟买。 印度过去2年为减少朝圣人潮，祭出格涅沙雕像的高度限制，但今年禁令解除后神像可达至少9公尺高，需由数十人协助搬运。 制作神像长达40年的马苏卡尔（Bharat Masurkar）说，过去2年来他的生意惨淡，禁令解除使得神像订单开始回流。

46岁的巴特尔（Raju Patel）说，制作雕像的季节性工人每天工时长达15小时。他从1996年开始，每年都会从比哈（Bihar）横跨2000公里来到孟买，在当地打工4个月。

象神节庆典的高潮在于游行队伍浸身于阿拉伯海（Arabian Sea）等水域，进行象神浸泡仪式。

为了方便搬运，大型神像多由耐用且轻量的熟石膏制成。陶土因为重量和易碎特性，无法用于制作大型神像；纸制神像则易在雨季被淋湿。

但熟石膏制成的神像不溶于水，也无法被冲上岸。环保人士指出，这些神像会造成水污染并危害海洋生物。 印度当局因忧心熟石膏对环境带来的冲击，宣布从明年开始禁止孟买当地将神像放入水中。 马苏卡尔对禁令恐带来的冲击表示忧心。他说：「用熟石膏制作神像的工人会丢了饭碗。远从比哈村庄来到这里的工人将找不到工作。」

© 2022 AFP