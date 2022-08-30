巴格达绿区冲突酿23死 教士萨德支持者开始撤离

（法新社巴格达30日电） 伊拉克什叶派教士萨德昨天宣布退出政坛后，支持者和对手「协调架构」人马在首都巴格达「绿区」交火，冲突进入第二天后已有23名萨德支持者遭枪杀，萨德今天下令支持者撤离。

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萨德（Moqtada al-Sadr）今天在伊拉克中部城市纳加夫（Najaf）发表谈话，为了这两天的冲突向伊拉克人民道歉，并下令支持者撤离巴格达市中心的「绿区」（Green Zone），支持者随后开始撤离。

目击者昨天表示，萨德（Moqtada Sadr）支持者与获伊朗撑腰的什叶派敌对联盟「协调架构」（Coordination Framework）支持者在戒备森严的绿区爆发冲突。

双方交火短暂平息后，今天上午萨德支持者与民兵组织「人民动员」（Hashed al-Shaabi）再爆新一波冲突。「人民动员」过去是伊朗支持的准军事组织，后来收编入安全部队，由伊拉克国防部管辖。

法新社记者稍早说，从绿区可以听到自动武器发射的声音以及火箭推进榴弹的爆炸声。

今天上午，医务人员更新萨德支持者的死亡人数至23人，另有380多人受伤，其中有些人受了枪伤，另一些人则吸入催泪瓦斯。

「协调架构」谴责「针对国家机构的攻击」，敦促萨德派进行「对话」。

美国敦促各方保持冷静，法国则呼吁「各方尽力克制」。

萨德昨天在推特上宣布：「我已决定不再干涉政治事务，因此我现在宣布自己确定引退。」声明不久后，即有多名支持者闯入位在巴格达的共和宫（Republican Palace）。

欧洲智库「欧洲外交关系协会」（European Council on Foreign Relations）研究员哈达德（Hamzeh Hadad）表示，萨德的策略为何目前「并不清楚」。

哈达德说：「无论这代表什么，照萨德的典型做法，不无可能出尔反尔。」

哈达德还说：「第二个更可怕的想法是，他在向支持者开绿灯，让他们为所欲为。」

伊拉克自去年10月国会大选以来一直陷于政治僵局，由于什叶派系无法就联合组阁达成共识，迄今国内没有新政府、总理或总统。

萨德的联盟在去年10月选举赢得73席，成为总数329席国会里的最大势力，但远远不足以成为多数，组建新政府的谈判陷入僵局。

萨德底下的议员们6月为打破僵局而集体辞职，使「协调架构」成为国会最大阵营。

「协调架构」希望在举行任何新一轮选举前，先任命一位新总理。

© 2022 AFP