教士引退点燃新冲突 回顾伊拉克近一年政治僵局

（法新社巴格达30日电） 伊拉克去年改选国会以来，敌对什叶派系互斗，政坛陷入僵局，导致国家迟迟没有新政府、总理和元首。教士萨德昨天宣布退出政坛后，各方支持者爆发死亡冲突，使局势更加混乱。

广告 继续浏览后续

以下是法新社整理去年10月伊拉克选举以来的大事纪：

● 提前大选

2021年10月10日，伊拉克提前改选国会，试图平息在2019年底爆发、由不满贪腐和公共服务瓦解的青年们带头的抗议。

什叶派教士萨德（Moqtada Sadr）的政治运动本已是国会最大势力，选前主打民族主义和反贪，选后的初步结果显示席次又增加，然而大选投票率偏低。

萨德的对手━代表前民兵联盟「人民动员」（Hashed al-Shaabi）的亲伊朗联盟法塔（Fatah）席次则大减。他们形容选举结果为「骗局」并拒绝接受。

● 暗杀总理未遂

选举结果导致情势紧张好几周。

成员混杂的支持群众在巴格达戒备森严的绿区（Green Zone）一处入口静坐。绿区是政府大楼和外国使馆所在地。

11月5日，维安部队与亲伊朗团体的数百名支持者爆发冲突，一名示威者中弹身亡。

11月6日当晚，即将卸任的总理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）在绿区的宅邸，被人用载着爆裂物的无人机暗杀不成，哈德米毫发无伤脱身。没有团体承认犯案。

● 政治角力

抗议期间，伊拉克各政党试图组成政府。

传统上，主要的什叶派政党会组成联盟，不论它们各自赢得多少席次。

然而萨德坚持尝试跟逊尼派穆斯林和库德族盟友组成「多数政府」，激怒了他的什叶派对手。

● 最终投票结果

11月30日公布的最终选举结果确认萨德派胜选，一共拿下国会329席中的73席，法塔联盟只有17席，远低于前一届国会的48席。

● 争执不休的开议日

2022年1月9日，新国会首场会议争执激烈，敌对派系互就选举结果斥责彼此，当天国会选出逊尼派穆斯林议长哈布西（Mohammed al-Halbussi）。

但法塔联盟与萨德宿敌━前总理马里奇（Nuri al-Maliki）所属政党的议员，组成亲伊朗的「协调架构」（Coordination Framework），抵制国会表决。

● 新总统难产

伊拉克国会在2月7日至3月30日3度尝试选出新总统，都宣告失败。

传统上，这个仪式性为主的职位是由伊拉克少数民族库德族担任。

总统选举一般是组成新政府的第一步，接着才会任命总理、建立新政府。

● 挺萨德国会议员辞职

6月10日，73名支持萨德的国会议员全数辞职，以施压对手赶快组成新政府，他们的席次由得票率第2高的候选人接替。

6月23日，64名新国会议员宣誓就职，使得亲伊朗阵营成为国会最大势力。

● 提名总理

7月25日，「协调架构」提名52岁的前部长苏达尼（Mohammed Shia al-Sudani）为总理。

● 萨德支持者冲进国会

不满苏达尼获得提名，萨德支持者7月27日闯进绿区，在国会短暂静坐。

3天后，数以千计的萨德支持者再次闯入绿区并冲进国会，扬言会待到「进一步通知」为止，但随后将抗议活动移师到户外。

8月12日，「协调架构」的支持者在绿区附近展开他们自己的静坐示威，要求迅速组成新政府。

● 萨德退出政坛

8月17日，萨德抵制看守总理召开的危机谈判。

10天后，他提议包括他自己的政党在内的「所有政党」都应该放弃政府职位，以助解决这波危机。

8月29日，他在推特（Twitter）上宣布自己「确定引退」离开政坛，还说与他所属的「萨德运动」（Sadrist Movement）有关的「所有机构」将会关闭。

他的支持者随后闯入巴格达的绿区，军方宣布全国宵禁。

萨德的支持者与当局、获伊朗撑腰的什叶派敌对联盟支持者爆发冲突，造成23名萨德的支持者死亡，另有380多人受伤。

8月30日，萨德在中部城市纳加夫（Najaf）发表谈话，为了这两天的冲突向伊拉克人民道歉，并下令支持者撤离绿区，支持者随后开始撤离。（译者：杨昭彦/核稿：刘淑琴）

© 2022 AFP