教士萨德退出政坛掀波 伊拉克绿区遭炮击15死

（法新社巴格达29日电） 安全消息人士表示，伊拉克什叶派教士萨德（Moqtada Sadr）宣布将退出政坛后，首都巴格达高度戒备的绿区（Green Zone）今天遭到炮击，15名萨德支持者死亡。

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伊拉克局势紧张，数月来没有新政府、总理或总统，政治危机迅速升高。萨德宣布退出政坛后，支持者闯入巴格达设有坚固防御工事的政府建筑所在地绿区，情势更急剧升级。

不具名安全消息人士今晚表示，至少7枚炮弹落入绿区，接着就传出自动武器发射的声音。目前不清楚谁是幕后主使。

安全消息人士说，萨德支持者从外部向绿区开火，但内部的安全部队「没有回应」。

法新社记者说，稍早绿区有人开枪。医务人员表示，有15名萨德支持者遭枪杀，另有350名示威者受伤，其中有些人受了枪伤，另一些人则吸入催泪瓦斯。

目击者稍早表示，萨德支持者和竞争对手亲伊朗联盟「协调架构」（Coordination Framework）的支持者交火。

「协调架构」谴责「针对国家机构的攻击」，敦促萨德派进行「对话」。

军方稍早宣布今天晚上7时（台北时间30日凌晨0时）开始实行全国宵禁。

看守总理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）表示，禁止「安全部队或军队或武装人员」向示威者开火。

联合国伊拉克援助团（United Nations Assistance Mission in Iraq, UNAMI）称稍早的事态发展是「极其危险的升级」，敦促「所有」各方「避免采取可能导致事件无法收拾的行为」。

美国也敦促各方保持冷静。

萨德今天稍早在推特上宣布：「我已决定不再干涉政治事务，因此我现在宣布自己确定引退。」萨德也推文表示，与他所属「萨德运动」（Sadrist Movement）有关的「所有机构」将会关闭，但他1999年遇刺父亲所葬陵墓及其他遗产设施除外。

在他发表令人惊讶的声明后不久，支持者冲进巴格达的共和宫（Republican Palace）。在富丽堂皇的宫殿内，示威者悠闲地坐在会议室的扶手椅上，一些人挥舞国旗自拍，另一些人则在花园的游泳池里降温。

法新社记者和目击者表示，抗议活动也蔓延到国内其他地区，纳西里耶（Nasiriyah）以及希拉市（Hillah）的政府大楼都遭萨德支持者闯入。

© 2022 AFP