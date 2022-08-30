日本老人中心雇用宝宝职员 供尿布奶粉且工时弹性

（法新社东京30日电） 日本南部北九州一家高龄者设施「雇用」婴儿担任要职，工作内容是负责陪伴和逗乐院内银发族，薪资则是尿布和配方奶粉。

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这家设施要求「新进员工」年龄须在4岁以下，且他们的监护人必须签署合约，约定这些职员可以在「想来的时候」再来上班。

合约规定，「当他们肚子饿、想睡觉或不想工作时」就可以休息。

老人中心理事长権头喜美惠说，目前已有超过30名婴儿「入职」，工作内容是让设施内超过100名年纪在80岁以上的银发族重拾活力。

她向法新社表示，「我们的居民只要看到婴儿就会露出笑容」，她还笑着说，「员工不用依班表轮班」。

院内墙上的招聘广告用大字写着「招募中！」，并告诉未来员工，他们的劳动将可以换取尿布和奶粉的补偿。

广告写道，顺利入职的员工主要，或可说唯一的职责就是在监护人陪同下于老人中心内「散步」。 権头喜美惠说：「婴儿会一直和妈妈待在一起，他们就像是被带到公园散步一样。」 老人中心的居民似乎对婴儿的到来感到很高兴，一直和他们打招呼、聊天，或是要抱抱他们。

一名居民告诉当地电视台：「他们很可爱，让我回想起自己过去为人父母的时候。」 権头喜美惠表示，这项计画目前成效良好。「一些孩童和我们设施的居民相处地很好，他们现在就像是现实中的祖孙。」

© 2022 AFP