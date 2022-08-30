法国总理警告冬天恐限电 呼吁企业规划节能

（法新社巴黎29日电） 法国总理柏纳（Elisabeth Borne）今天警告企业老板，今年冬天可能会限电，呼吁他们采取行动，减少消耗能源。

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柏纳对法国雇主团体「法国企业运动」（MEDEF）说：「如果我们齐心协力，就能克服缺电风险；但若有人置身事外，且所有糟糕的情况同时发生，那么我们可能不得不对消费者实施减少耗电的措施。」

她还说：「如果最后必须限电，最受冲击的就是企业；遗憾的是，我们必须为此预做准备。」

柏纳说，政府已在拟定应变计画，包括一套让企业得以买卖电力配额的「配额交易制度」。

法国政府也正准备一些措施以支援那些因限电而「遭受过于严重影响」的企业。

欧洲担心俄罗斯入侵乌克兰的战事可能在今年冬天引发能源危机，柏纳明确警告企业存在限电风险，进一步凸显政府努力替舆论和企业打预防针的行动。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）上周在8月暑休后举行的第一次内阁会议中说，由于能源「不再绰绰有余」，法国可能必须有所「牺牲」。

柏纳说：「每家企业都必须行动，我呼吁每家公司在9月制定自己的节电计画。」她也强调，这场危机可能有助法国从化石燃料转为利用其他能源。

她说：「我们必须实现更大规模的能源转型，未来几个月只是其中一小步。」

俄罗斯入侵乌克兰后，决定减少对欧洲出口天然气，导致天然气价格在许多欧洲国家飞涨，但法国所受影响相对较小。

国际能源总署（IEA）统计，法国整体能源消耗约有2成来自天然气，但作为发电来源的占比不到1成。

法国约7成电力来自全国56座核能反应炉，但目前其中32座因岁修或腐蚀风险评估而暂停运作。柏纳说，重启那些关闭的反应炉，对于避免停电来说至关重要。

马克宏上周访问阿尔及利亚时曾表示，法国不太依赖天然气，因此单从法国角度而言，今年冬天的问题不大，症结在于欧洲整体，必须团结来帮助其他依赖俄罗斯天然气的欧洲国家摆脱困境。

不过，法国能源转型部长帕妮儿-鲁纳歇（Agnes Pannier-Runacher）在「法国企业运动」会议上说，未来数月最关键的因素在于天气。 能源供应商Engie公司副执行长韦杉（Claire Waysand）补充说，要确保有足够电力和天然气安度冬天，天气就不能太寒冷，「如果太冷，可能会有几天（用电量）真的很紧绷」。

© 2022 AFP