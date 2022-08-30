马达加斯加白化症儿童被绑架 19名私刑暴民遭警击毙

（法新社马达加斯加首都安塔那那利佛30日电） 马达加斯加警方今天证实，一群民众因白化症儿童绑架案而被激怒，意图闯入警局对嫌犯执行私刑，警方被迫对他们开枪，结果造成19人身亡、21人受伤。

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法新社报导，警方透过声明表示，事件共造成「19人丧生、21人受伤」，伤患目前仍在该国东南部的伊孔戈（Ikongo）医院接受治疗。警方昨天发布的通报则称，已有11人身亡。

一名参与枪击、不愿透露姓名的警员告诉法新社，约500名手持小刀和砍刀的抗议民众试图强行闯入警局。

警方表示，位于首都安塔那那利佛（Antananarivo）以南约350公里处的伊孔戈于今天已恢复平静，但警方为「维持和平」已增派警力。

警方正针对事件进行调查，并向死者家属致上哀悼之意。

据伊孔戈地区议会议员的说法，绑架事件发生在上周，遭到绑架的白化症儿童身分细节尚未公布。官员则说，这个孩子的母亲被多名「土匪」杀害。

警方已针对这起绑架案逮捕并拘留4名嫌犯，但据称部份居民决定自行动手惩罚凶嫌。

马达加斯加官员拉库通德拉扎卡（Andry Rakotondrazaka）昨天在记者会上为警方行动辩护，称他们已尽量避免正面冲突，别无选择下只能设法自卫。

他说，当抗议群众突破安全界限时，警察从发射催泪瓦斯转为发射实弹。

在马达加斯加，这类报复性攻击事件颇为常见。

© 2022 AFP