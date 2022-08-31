乌克兰：札波罗热核电厂所在地安赫德遭炮击

（法新社乌克兰札波罗热31日电） 乌克兰今天指控俄罗斯部队炮击札波罗热核电厂（Zaporizhzhia nuclear plant）所在市镇，与此同时，国际原子能总署（IAEA）人员正在前往视察这座核电厂的路上。

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尼科波区（Nikopol）首长叶夫图申科（Evhen Yevtushenko）说：「俄军炮击安赫德（Energodar）。这种挑衅很危险。」尼科波位于第聂伯河（Dnipro River）北岸，与核电厂所在地安赫德隔河相望。

安赫德市长奥罗夫（Dmytro Orlov）在通讯软体Telegram写道，其中一枚炮弹击中安赫德市议会所在的大楼。他贴出的照片显示，这栋毁损的高楼侧边破了个洞，瓦砾四散在地。

这波攻击发生前的几个钟头，国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）率领的团队刚从乌克兰首都基辅（Kyiv）动身，准备造访被俄军占领的札波罗热核电厂。

这座欧洲最大核电厂位于俄乌军队作战前线，该区域最近几天连遭炮击，双方互控对方动手。

这种局势引发全球忧心，葛罗西将带领13人组成团队前往核电厂视察。

葛罗西今早在基辅表示，他们打算在核电厂待「几天」，会在之后回报。随后他动身南下前往札波罗热市（Zaporizhzhia）。

札波罗热核电厂自3月起遭俄军占领，乌克兰指控俄国部署数百名兵力和储存弹药于当地。

© 2022 AFP