俄以岁修为由暂停供应天然气 德：难以理解

（法新社德国卢布明31日电） 俄罗斯今天以岁修为由暂停透过北溪1号（Nord Stream 1）管线供应德国天然气，德国称这是一个「在技术上难以理解」的决定。

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俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）表示，压缩机厂为期3天的岁修是「必要的」，还说「每运作1000个小时」后就必须进行维护。

但德国联邦网路管理局（Federal Network Agency）局长穆勒（Klaus Mueller）说，这是一个「在技术上难以理解」的决定，警告这有可能只是莫斯科当局利用能源供应作为威胁的藉口。

穆勒指出，从过往经验来看，莫斯科当局「屡屡在所谓的维护工作后做出政治决定」，并补充表示「我们要到9月初才会知道俄罗斯是否将再次这么做」。

俄罗斯政府发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被问及完成3天岁修后是否将恢复供应天然气，他表示，「除了制裁措施导致的技术问题外，供应保证不受干扰」。

他补充表示，西方国家「对俄罗斯祭出制裁，这些制裁措施不允许进行正常维修工作」，似乎暗示着先前一轮漫长复杂、断续供应的情况将重演。

© 2022 AFP