俄罗斯停供德国天然气 欧洲能源危机加剧

（法新社德国卢布明31日电） 俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）今天以进行维护作业为由，暂停由主要的北溪1号管线向德国输送天然气。这是俄国最新一起停止供气行动，这类行动助长了欧洲能源危机。

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在欧洲天然气传输系统运营商网路（ENTSOG）宣布天然气已经停止供应后，俄罗斯天然气工业公司表示，透过北溪1号（Nord Stream 1）管线的供应已「完全停止」，以对一组压缩机装置进行预防性维护作业。

俄罗斯于2月下旬入侵乌克兰，随后限制对欧洲的天然气供应，欧洲国家面临能源价格飙涨的局面。

严重依赖俄国供应天然气的德国指控莫斯科将能源作为「武器」。

但俄罗斯天然气工业公司曾表示，为期3天的维护工作是「必要的」，还说「每运作1000个小时」后就必须进行维护。

但德国联邦网路管理局（Federal Network Agency）局长穆勒（Klaus Mueller）表示，这是一个「在技术上难以理解」的决定，并警告这有可能只是莫斯科当局利用能源供应作为威胁的藉口。

穆勒指出，从过往经验来看，莫斯科当局「屡屡在所谓的维护工作后做出政治决定，我们要到9月初才会知道俄国是否将再次这么做」。

© 2022 AFP