治疗赤棉受害者精神科医师等4人 荣获麦格塞塞奖

（法新社马尼拉31日电） 2022年「麦格塞塞奖」得主今天揭晓，由治疗「赤棉」受害者的柬埔寨精神科医师赤西姆及协助清理印尼河流的法国环保人士本切吉布等4人获奖。这个奖被视为亚洲诺贝尔奖。

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「麦格塞塞奖」（Ramon Magsaysay Award）于1957年设立，以因飞机失事丧命的菲律宾总统为名，宗旨是表扬「为亚洲人民无私服务」者。

负责「麦格塞塞奖」运作的基金会，在线上公布了4名获奖者。

54岁的精神科医师赤西姆（Sotheara Chhim）本身也是赤棉（Khmer Rouge）政权暴政的幸存者。毛派赤棉政权十分凶残，在1970年代统治期间，柬埔寨有1/4人口因饥荒、过劳、大规模处决丧命。

赤西姆因毕生致力于帮助在赤棉政权下饱受磨难者而获奖。他专注治疗柬埔寨出现类似创伤后压力症候群（PTSD）的患者。

他在2017年受访时说：「身为赤棉的受害者，我自己也受到创伤，在努力帮助赤棉幸存者的同时，我也让自己得到疗愈。」

27岁的法国环保人士暨电影制片人本切吉布（Gary Bencheghib）因致力清理印尼受污染的水道而获奖。

本切吉布用废弃宝特瓶和竹子打造独木舟，在世界受污染最严重的河川之一西大鲁河（Citarum River）打捞垃圾。

64岁的菲律宾医师马德里（Bernadette Madrid）因在菲律宾各地设立儿童保护中心，帮助家暴受害者而获奖。

58岁的日本眼科医师服部匡志（Tadashi Hattori）因在专业人员及设备有限的越南提供免费眼科手术获奖。

© 2022 AFP