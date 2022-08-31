热浪一波波 法国经历有纪录以来第2炎热夏季

（法新社巴黎30日电） 法国气象局（Meteo France）今天表示，6月以来的3波热浪使法国出现自1900年有纪录以来第2炎热的夏季，并警告酷热高温将愈来愈常见。

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1991年至2020年间，一共出现33天极端高温，6月、7月和8月的平均气温比正常水准高出摄氏2.3度。

2003年，一场致命热浪席卷欧洲，法国多处地区未对长时间的炎热高温做好准备，导致近1万5000人死亡，丧命的多是老年人。

大多数专家将气温上升归因于气候变迁，法国气象局指出，在法国有史以来最热的10个夏季中，过去的8个夏季就占了其中6个。

法国气象局研究主任莫翰（Samuel Morin）在记者会上表示，到2050年前，即使温室气体排放获得控制，「我们预计大约有一半的夏季气温若没变得更高，也会与目前情况相当」。

今年夏季，炎热高温在法国各地引发一连串野火，尤其是西南部地区，熊熊大火延烧了一个多月，将2万公顷土地烧得焦黑。

此外，破纪录干旱导致须广泛限制用水，这让情况雪上加霜。今年7月是1961年以来最干燥的一个月。

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）昨天列出其「生态规画」方案的优先事项，指引法国应对气候变迁的努力。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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