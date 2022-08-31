纽约联准银总裁：努力降通膨至2% 但恐需数年

（法新社华盛顿30日电） 美国纽约联邦准备银行总裁威廉斯（John Williams）今天说，联邦准备理事会（Fed）努力要把美国高涨的通货膨胀率压低至2%，但这得花上「几年时间」。

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联准会今年积极升息，希望藉此控制冲击美国家家户户的物价飙升现象，各联邦准备银行总裁们也相继表态短期内不太可能改变升息路线，尤其是联准会主席鲍尔（Jerome Powell）。

鲍尔日前才发表立场强硬的演说，威廉斯今天附和说，基准利率必须维持在高点一阵子，好让供需恢复平衡。

美国7月消费者物价指数（CPI）年增8.5%，稍微降低，但仍在高点。威廉斯表示，联准会非常努力要把通膨率降到2%的目标。

威廉斯接受「华尔街日报」访问时说：「情况极具挑战性。通膨率很高。经济上存在许多逆势。我确实认为要花好几年（才能降低通膨率），但我们会成功的。」

联准会今年已4度升息，包括在6月和7月分别大规模升息3码，鲍尔本月26日还预告，9月可能也会大幅升息。

联准会将于9月2日再检视一份就业报告，并于20日、21日召开政策会议。

威廉斯说，9月的政策决定将取决于各项数据，但「我们显然必须在年底前大幅升息」，因为通膨「太高了，我们真的很关注这件事」。

© 2022 AFP