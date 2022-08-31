美国：俄拟并吞乌土地 派前总理基里延科负责假公投

（法新社华盛顿30日电） 美国今天表示，俄罗斯已派前总理基里延科（Sergei Kiriyenko）负责办理「假公投」来并吞乌克兰部分土地，同时再度示警这类公投很快就会举行。

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美国国务院副发言人巴特尔（Vedant Patel）表示，基里延科监督这些区域的相关行动，准备尝试将之并入俄国，然而这么做并不合法。

基里延科曾于俄罗斯前领导人叶尔钦（Boris Yeltsin）任内担任总理，现为俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的联邦总统办公厅第一副主任，负责国内政策。

一名白宫高官24日曾表示，乌克兰俄占区可能于「数日之内」开始公投。

巴特尔说，这类公投「可能于未来几周内举行，但乌克兰全境现在和未来都属于乌克兰，美国与国际社会都明白这个单纯的事实」。

他告诉记者：「假公投企图为公然掠夺土地赋予表面的合法性，但这种作为将违反乌克兰宪法与国际法。」

美国表示，俄国准备在乌克兰第2大城哈尔科夫（Kharkiv）等乌国东部区域举行公投。俄乌战争至今已过了6个月，俄国起初目的是要推翻基辅（Kyiv）政府。

2014年，伪装后的俄军占领原属乌克兰的克里米亚半岛（Crimea），俄国随后举行一场备受质疑的公投，将克里米亚并吞。

© 2022 AFP