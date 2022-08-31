联合国人权高专 离任前公布新疆人权报告

（法新社日内瓦31日电） 尽管北京施加强烈压力要求不要公开，联合国人权事务高级专员巴舍莱离任前，仍将于今天公布针对中国新疆维吾尔自治区疑似侵害人权所作的广受瞩目已久报告。

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联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）发言人劳伦斯（Jeremy Laurence）指出：「今天结束前将公布新疆报告。」巴舍莱曾经承诺于任期届满之前公布报告。

报告因此将于她4年任期的最后10小时公布，成为任期内最后一项行动。

新疆疑似侵害人权问题沸沸扬扬，巴舍莱对中国西部偏远新疆地区进行调查并且为此挺身发声的压力日增。外界指控北京在当地拘留逾100万维吾尔和其他穆斯林少数民族。

曾担任智利总统的巴舍莱于近一年前告诉联合国人权理事会（UNHRC），有必要就新疆情势进行独立评估，并且暗示人权高专办公室就此进行的报告即将定稿。

但是这份报告一再延迟公布，人权团体和部分国家对此日益不耐。

中国外交部发言人赵立坚今天稍早对巴舍莱报告予以驳斥，强调希望她不会在任期最后数小时公布。

赵立坚说：「我们坚决反对联合国人权高专办发布所谓涉疆报告。这份报告完全是美国等少数西方国家势力一手策划的闹剧。我们希望高专本人作出正确的决定。」

巴舍莱25日于任内最后一场记者会中坦言面临着公布或不公布报告的「极大压力」。

她说：「我们非常努力尝试履行我所作承诺。但是我不会因为任何诸如此类压力而公布或扣住报告」。

巴舍莱5月结束罕见的中国6天访问行程，她当时也曾走访新疆。但是这趟等待已久新疆行引发人权团体批评。

她在行程中敦促北京当局避免在新疆实施「专断和无差别的」措施。但是人权团体批评她不坚定，说她屈服于北京精心安排的新疆行。

人权观察（Human Rights Watch）指出，这份报告有助于凸显没有任何国家能够凌驾法律。

人权观察中国部主任李察逊（Sophie Richardson）告诉法新社：「晚来总比不来强。如果真的公布了，那将会是重要转折点。」

她强调，公布报告这件事本身有其重要性，比内容如何更具意义，因为这将会迫使联合国人权理事会处理此一议题，「没有继续往下走的话，这不是选项」。

© 2022 AFP