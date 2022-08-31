衣索比亚政府军再次空袭叛军首府马凯勒

（法新社衣索比亚阿迪斯阿贝巴31日电） 衣索比亚政府军继26日轰炸北部叛军控制的泰格瑞省（Tigray）首府马凯勒（Mekelle）之后，昨天深夜再次攻击当地，造成损坏和人员受伤。

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法新社报导，叛军「泰格瑞人民解放阵线」（TPLF）和马凯勒当地医院表示，空袭发生在午夜左右。TPLF发言人芮达（Getachew Reda）在推特上称：「马凯勒夜间遭到无人机攻击。这里没有可想到的军事目标！马凯勒医院是目标之一，至少投下3枚炸弹。」

马凯勒市艾德转诊医院（Ayder Referral Hospital）首席临床医师格布雷西拉西耶（Kibrom Gebreselassie）也在推特上发文称，马凯勒综合医院附近「近午夜时」遭无人机攻击。他说，「伤者正被送达艾德医院」，但未提供细节。

法新社无法立即联系上衣索比亚政府官员询问意见。

衣索比亚政府军和TPLF上周恢复地面战斗，随后马凯勒便遭到轰炸。双方再次交火打破5个月来的停火，也让结束这场近两年冲突的努力蒙上阴影。双方都把战火重燃归咎于对方。

衣索比亚空军26日轰炸马凯勒市多个目标，包括一处儿童游乐区，造成妇女和儿童在内共7人丧命。

© 2022 AFP