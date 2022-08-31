连3年出现反圣婴现象 本世纪首见

（法新社日内瓦31日电） 联合国世界气象组织今天预测，反圣婴现象很可能至少会持续到今年底，成为本世纪第一次「连续3年」出现反圣婴现象。

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根据世界气象组织（World Meteorological Organization），反圣婴现象�淇赡芎峥绫卑肭蛄�续3个冬季、南半球连续3个夏季发生。

世界气象组织表示，这是自从1950年以来仅仅第3次发生此一情况。

反圣婴现象造成海水表面温度冷却，对全球天气状况造成广泛影响。当前的反圣婴现象始于2020年9月。

世界气象组织预测出现反圣婴现象的机会从今年9月至11月的70%，递减为12月到明年2月的55%，意即这种现象在接下来6个月内将会持续。

反圣婴现象是赤道太平洋中部和东部海水表面温度大规模冷却的现象，通常相隔2至7年发生一次。

反圣婴现象对全球各地天气有广泛影响，通常与造成全球气温变暖的圣婴现象相反。

反圣婴现象通常与全球某些地区更湿，但是其他地区更干的状况有关。

但是世界气象组织指出，所有自然发生的气候现象如今都是在人为造成气候变迁的背景下发生。气候变迁导致全球温度升高、极端天气型态加剧。

世界气象组织秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）指出：「反圣婴现象连续3年发生是异常情况…其冷却影响暂时减缓全球温度升高，但是长期暖化趋势不会停止或逆转。」

即使出现反圣婴现象，其冷却效应仍不足以让去年免于成为有纪录以来7个最热年份之一。

塔拉斯表示，非洲之角（Horn of Africa）和南美洲南部干旱「具有反圣婴现象的特徵」。世界气象组织上周预测当地将连续第5个雨季缺雨，旱情只会更严峻，恐将导致前所未见人道主义灾难。

衣索比亚、肯亚、索马利亚正持续经历40年来最严重干旱。

© 2022 AFP