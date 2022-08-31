造访摇摆州宾州 拜登赞民主党遏制枪枝犯罪计画

（法新社华盛顿30日电） 在造访关键摇摆州宾州时，美国总统拜登 盛赞自己遏制枪枝犯罪的计画。

广告 继续浏览后续

宾夕法尼亚州是民主党试图在期中选举保住国会领导地位的其中一个激烈战场，拜登接下来几天将会前往宾州3次，包括9月1日将在当地黄金时段罕见发表全国性谈话。

民主党的拜登今天在家乡史克兰顿（Scranton）附近的维克斯巴（Wilkes-Barre）宣传他的「让美国更安全计画」（Safer America Plan），并对阻止枪枝改革的共和党人做出呼吁。

拜登说：「我下定决心要在这个国家禁止攻击性武器，绝对要，我以前试过一次，而我将会再来一次。」他所指的是1990年代，当他以参议员身分所制定的最后一项禁令。

拜登的提案包括为在街头增派10万警力提供大笔新资金、为预防犯罪进行投资，以及「对枪枝采取普遍措施，防止具危险性的枪枝落入危险之人手中」。

而仍具影响力的共和党籍前总统川普，也预计将于9月3日在宾州举行集会。

根据几份民调，在全美谋杀率飙升之际，在选战中主打法律与秩序的共和党取得一些成功，共和党也指责民主党有意削减警方预算。

© 2022 AFP