俄路克石油称董事长重病离世 媒体指坠楼丧生

（法新社莫斯科1日电） 俄罗斯第二大石油公司路克石油（Lukoil）今天表示，67岁董事长马加诺夫（Ravil Maganov）因为「重病」离世。但多家俄国媒体稍早报导，马加诺夫是在医院坠楼丧生。

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在俄罗斯2月出兵入侵乌克兰后，路克石油是呼吁终止战事的少数俄国大公司之一。路克石油董事会当时发表声明，呼吁「立即」终止战事，并对受到这起「悲剧」影响的民众表示同情。

路克石油今天表示：「我们深感遗憾地宣布，马加诺夫…因罹患重病过世。」

但俄国若干媒体稍早报导，马加诺夫是从莫斯科一家医院的窗户摔出致死。这家医院经常被称为「克里姆林宫医院」，因为病患包括政界和商界精英。

国际传真社（Interfax）引述「知情」消息人士的话报导：「今天早上，马加诺夫在中央临床医院（Central Clinical Hospital）摔出窗外，因伤势过重死亡。」

「俄罗斯商业谘询日报」（RBC）引述警方消息报导，马加诺夫是从医院6楼的窗户坠落。

另有2名知情人士透露，马加诺夫确实死于坠楼，但坠楼原因不明。与马加诺夫熟识的2名消息人士认为，马加诺夫不太可能自杀。

路克石油内部一名消息人士称，公司管理层认为马加诺夫死于自杀，但他没有看到任何证据或文件支持这项猜想。

马加诺夫出生于1954年，1993年进入路克石油工作，2020年出任董事长。

过去数个月已有多名俄罗斯能源业高层人士突然身亡，且离世情况谜雾重重。

俄罗斯入侵乌克兰次日，国营俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）高阶主管秋拉科夫（Alexander Tyulakov）2月25日被发现陈尸圣圣彼得堡附近自宅的车库里。

今年4月，俄罗斯最大独立天然气生产商诺瓦泰克公司（Novatek）前高层波托申亚（Sergey Protosenya）和他的妻女在西班牙一栋别墅被发现死亡。负责调查的加泰隆尼亚警方认为，波托申亚杀死妻女后自戕。

同一个月，俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank）前副总裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）被发现与妻女陈尸在莫斯科的公寓内。

今年5月，俄罗斯媒体报导，路克石油前管理阶层、亿万富豪苏博廷（Alexander Subbotin）在莫斯科市郊住宅的地下室气绝身亡。

© 2022 AFP