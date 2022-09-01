加拿大幼儿死于枪击 3名警员遭控过失杀人罪

（法新社蒙特娄31日电） 加拿大安大略省2020年11月发生一起枪击案件，让1岁半的幼儿夏皮洛（Jameson Shapiro）不幸中弹身亡。加拿大政府今天宣布，有3名警员被控过失杀人罪。

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2020年11月26日，夏皮洛的父亲与警方在多伦多北部约100公里处的卡瓦萨湖市（Kawartha Lakes）发生枪战，当时夏皮洛在他父亲驾驶的货车上被子弹击中，因此当场死亡。

这起枪战成了加拿大全国头条新闻，在加国所有的暴力犯罪中，枪枝相关的案件占比低于3%。

安大略省的特别调查组（Special Investigations Unit）透过声明指出，「特别调查组首长马帝诺（Joseph Martino）有合理的理由认定，安大略省警方3名警员，在18个月大的夏皮洛死亡案件中，犯下刑事罪行」。

声明提到，「马帝诺已经对每一位警员提出控诉」，另外，这起案件已经由法院负责，特别调查组将不再对这起案件的调查做进一步评论。

3名警察都被控过失杀人罪和刑事过失致死罪。根据特别调查组发出的声明，案发时他们都使用了枪枝。

2021年2月，特别调查组做出结论，「这名孩童（夏皮洛）的死…是被警方开枪击中导致的结果」。

特别调查组先前曾指出，案件发生时警方获报，有一名父亲非法带走他的儿子，后来警员们发现他的货车并试图拦下来。

夏皮洛的父亲当时33岁，他在枪战中受了重伤被送往医院救治，但几天后不治身亡，当时也有一名警员伤势严重。

3名警员被勒令于10月6日在安大略省的法院出庭应讯。

© 2022 AFP