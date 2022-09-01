哈萨克总统拟提前大选 并将总统任期改为一任7年

（法新社哈萨克首都努尔苏丹1日电） 哈萨克总统托卡叶夫今天宣布，他计画在今年秋季提前举行总统大选，并将总统任期由连续任职不得超过两届，一届5年，修改为不得连任，一任7年。托卡叶夫也打算在2023年上半年提前举行国会选举。

广告 继续浏览后续

法新社报导，托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在国会演说中建议提前于2023年上半年举行国会大选。哈萨克今年1月发生大规模动乱，造成逾200人丧生。

托卡叶夫说，「我提议在2022年秋季提前举行总统大选」，并表示有必须采取措施，以「强化国家地位」和「维持改革动力」。

哈萨克原定2024年举行总统大选，2025年举行国会选举。

托卡叶夫表示，6月的修宪为「政治体系订定公平公开游戏规则的全新标准」后，他将让国会选举提前举行。

总统任期限制也将从目前的2个5年任期缩短为1个7年任期。

中亚地区最稳定的国家之一哈萨克于1991年苏联解体后宣布独立。今年1月，这个石油蕴藏丰富的国家因燃料价格飙涨引发社会暴力抗争，政治情势也为之动摇。

曾任外交官的托卡叶夫2019年获统治哈萨克近30年的建国领导人纳札尔巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）钦点，接任总统。（译者：施施/核稿：陈政一）

© 2022 AFP