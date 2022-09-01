川普社群Truth Social 未通过审核无法上架Google

（法新社纽约31日电） 谷歌（Google）今天表示，前美国总统川普的社群媒体应用程式Truth Social未获准在Google Play商店上架，除非它遵守暴力威胁在内的相关内容审核规则。

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川普阵营称不知道为何其社群媒体App尚未获Google Play商店批准上架后，Google发表此声明。Google Play商店为Android智慧型手机提供App内容。

Google发言人表示，8月19日已通知Truth Social其App违反Google Play的政策，需要「有效的系统来审核用户自创的内容」，才能在Google Play上架。

根据Google，Truth Social违反了禁止煽动人身威胁和暴力内容的规则。

Google发言人说：「Truth Social上周致函说收到我们的回应，表示他们正在努力解决这些问题。」

Truth Social仍然可以在其网站或不涉及Google线上商店的其他线上平台提供其App。截至8月31日，苹果公司（Apple）的App Store仍然可以下载Truth Social。

福斯财经新闻网（Fox Business Network）上周报导，Truth Social已停止付款给网路托管公司RightForge，拖欠共160万美元费用。

川普媒体科技集团（Trump Media and Technology Group）在监管文件中表示，已经筹集约1500万美元的额外资金，相信能使公司支付明年4月底前的款项。

© 2022 AFP