斥政府不当追讨机密文件 川普律师：启人疑窦

（法新社华盛顿31日电） 美国前总统川普的法律团队今天指责政府「不正当地」在川普的佛罗里达州寓所追讨机密文件，还说查扣这些文件的突袭行动在法律上启人疑窦，毫无必要。

广告 继续浏览后续

美国司法部昨天在一份呈交给法院的文件中表示，川普的寓所「很有可能藏匿」极机密文件，为的是阻挠联邦调查局（FBI）的调查。川普的律师则主张，川普拥有敏感资讯应该不足为奇。

司法部在文件中披露，FBI探员6月前往川普在佛州的别墅「海湖俱乐部」（Mar-a-Lago）时，川普的律师「明确禁止政府人员打开或查看」储藏室内「任何箱子里的东西」；此外，有证据显示「政府档案可能遭到藏匿、搬走…目的可能是为了阻挠政府调查」。

川普团队提出的法庭文件则写道：「启动这项刑事调查的所谓理由，是声称在15箱总统纪录中发现了敏感资讯。」

文件提到：「但鉴于总统纪录的独特性质，这项『发现』应是完全可以预料的。简而言之，总统纪录会包含敏感资讯的概念，根本就不该引起恐慌。」

川普的律师再度呼吁独立检查所有从海湖俱乐部查扣的资料，并形容FBI探员8月8日突袭这座庄园一事「前所未见、没有必要，且在法律上站不住脚」。

© 2022 AFP