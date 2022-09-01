美籍修女4月遭布吉纳法索圣战分子绑架 近日获释

（法新社瓦加杜古31日电） 美国籍83岁修女邓尼森（Suellen Tennyson）从2014年起就在布吉纳法索北部的亚尔戈（Yalgo）教区服务，但今年4月遭到圣战份子绑架，所幸近日她已获释。

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天主教会表示，今年4月在布吉纳法索北部被圣战份子绑架的邓尼森已经获释。

圣十字架会修女邓尼森是在亚尔戈教区遭到绑架，她从2014年起就在当地服务。

法新社今天收到卡雅（Kaya）主教辖区主教奈尔（Theophile Nare）的声明，声明指出绑匪已释放邓尼森。

奈尔表示：「她目前在一个安全的地方…且身体健康。」他还提到，自己并没有掌握邓尼森获释条件的细节，但仍「深深感谢所有曾为了这件事努力的人士」。

美国国务院发言人证实：「在西非地区被扣为人质的一位美国公民于尼日获释。」

发言人并没有透露此人身份，但邓尼森是西非地区唯一已知的美国人质，他指出：「此人很快就能跟亲友团聚，但目前保有隐私是这个人的期盼，我们希望大家都能予以尊重。」

亚尔戈位于布吉纳法索北部地区的中心地带，跟邻国尼日一样，当地常受到盖达组织（Al-Qaeda）、伊斯兰国（Islamic State）相关的圣战份子猛烈攻击。

这场持续长达7年的叛乱，已经造成数以千计民众死亡，近200万人逃离家园。

2021年4月，布吉纳法索东部历经一次攻击事件后，有3名欧洲人被通报失踪，包括2名西班牙人及1名爱尔兰人，当时相关当局宣称，他们「已被恐怖分子处决」。（译者：张茗喧/核稿：陈彦钧）

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