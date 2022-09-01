遭川普冷落 欧巴马肖像7日终入主白宫

（法新社华盛顿31日电） 美国前总统欧巴马（Barack Obama）和夫人蜜雪儿（Michelle）的官方肖像揭幕仪式在遭继任总统川普（Donald Trump）拒办之后，终将在9月7日于白宫举行。

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这项消息今天曝光。总统肖像揭幕仪式是白宫维持多年的传统，让接下来的总统有机会向历代前任致意。

然而，在欧巴马执政8年之后在位1个任期的总统川普（Donald Trump），却拒绝承袭这项传统。

欧巴马夫妇的肖像揭幕仪式如今改由现任总统拜登（Joe Biden）和第一夫人吉儿（Jill）主持。拜登过去担任过欧巴马的副手。

这将会是美国第44位总统欧巴马2017年卸任之后，第2度造访椭圆形办公室，前一次是5个月前高调回白宫参加医疗保健支出的公开活动。

川普是全球知了名的爱不按牌理出牌，总统任内更一再以行动证明他不受传统与礼数约束的个性。

川普这位屡屡打破常规的共和党籍人士，据报任内曾将前总统柯林顿（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）的肖像从白宫大厅中移除，直到拜登去年上任，才将这些肖像回归原位。

© 2022 AFP