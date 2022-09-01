阿根廷出现不明原因肺炎 3人于本周死亡

（法新社布宜诺斯艾利斯1日电） 阿根廷出现不明原因肺炎，当地卫生首长今天表示，本周已有3人因此死亡。

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阿根廷图库曼省（Tucuman）卫生首长麦迪纳（Luis Medina Ruiz）告诉记者，位于西北部的图库曼省已有9人感染这种不明呼吸疾病，包括同一家私人诊所的8名医疗人员。

当局正在进行疾病检测，但麦迪纳说，他们已排除COVID-19（2019冠状病毒疾病）和A型、B型流感。

样本已送进布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的马尔布兰研究所（Malbran Institute）。

8月29日出现首名死亡患者后，昨天又有一人死亡。第3名死者则是一名入住该私人诊所的70岁病患，麦迪纳表示，这名妇人可能是「零号病人，但还在评估当中」。

麦迪纳昨天表示，患者出现「严重呼吸系统疾病，出现双侧性肺炎（bilateral pneumonia）…跟COVID非常像」。

专家表示正在分析当地用水和空调，检查是否为中毒所致。麦迪纳则说也有可能是感染造成。

首批6名病患在8月18日至22日之间开始出现症状。最新的3起病例当中，有2人在医院接受治疗，1人在家接受病情监测。

© 2022 AFP