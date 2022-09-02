中国4女将美网闯进第3轮 大满贯史上首见

（法新社纽约1日电） 中国网球女将先前已有王曦雨、张帅挺进美网第3轮，今天郑钦文、袁悦跟着晋级，是史上首次有4名中国女子球员能在同场大满贯赛事打进32强。

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正在崛起的新星郑钦文今天在美国网球公开赛女子单打次轮，以7比6（7比4）、7比6（7比3），直落二力克俄罗斯的波塔波娃（Anastasia Potapova），第3轮将对上德国的尼迈尔（Jule Niemeier）。

从会外赛打起的袁悦，则以6比3、7比6（8比6）击败罗马尼亚的贝古（Irina-Camelia Begu），和郑钦文一样晋级第3轮。

袁悦接下来将于9月3日的比赛，与美国女将皮古拉（Jessica Pegula）争夺晋级16强的门票。

王曦雨8月31日大爆冷门，以3比6、7比5、7比5，将这次美网女单第3种子，希腊女将莎卡瑞（Maria Sakkari）淘汰出局。

中国女网在过去10年崛起，获得越来越巨大的成功，李娜成为首位在大满贯赛事拿下单打冠军的亚洲球员，她曾于2011年的法国公开赛、2014年的澳洲公开赛夺冠，但过去从未有这么多的中国女将，能在同一场大满贯赛事闯进第3轮。

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