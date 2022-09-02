南非21人离奇陈尸酒吧 官方称过度拥挤造成窒息

（法新社约翰尼斯堡1日电） 南非6月下旬有21名年轻人在东开普省东伦敦市（East London）一间酒吧离奇丧命。死者的父母亲表示，官员今天告知他们死因是现场过度拥挤造成窒息，但有些人对此存疑。

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受害年轻人大部分是未满18岁合法饮酒年龄的青少年，他们于6月26日在景观公园镇（Scenery Park）的「恩尤贝尼酒馆」（Enyobeni Tavern）意外身亡。

幸存者描述，当时大家疯狂推挤争相想逃出拥挤的酒吧，并有至少一人表示闻到令人觉得窒息的气味。

受害者家属表示，他们今天接获通知前往当地卫生机构听取最终毒物报告的结果，官员对家属口头回报，但基于保密原因没有让他们阅读报告。

穆兰杰尼（Xolani Malangeni）的17岁女儿在这场悲剧中丧命，他接受法新社电话访问表示，自己对检验结果存疑。

他指出，回想起先前推测他们的孩子死于中毒的说法，但现在医师又说「原因是窒息」，「这是假的，这是假的报告」。

其他受害者父母告诉当地媒体，他们也被告知死亡原因是窒息。

然而，东开普省（Eastern Cape）卫生机构发言人曼纳纳（Siyanda Manana）在简报室外被当地媒体询问时，未证实也未否认这种说法。

南非大城开普敦一间实验室曾于7月发布初步的毒物报告，但没有定论。当时报告发现，受害者血液中的酒精与一氧化碳浓度未达致死程度。

实验室也在所有受害者的血液中发现甲醇，曾被质疑是可能的致死原因。

这起事件另有31名酒吧顾客住院，症状包括呕吐、背痛、胸痛和头痛等情况。酒吧老板因涉嫌违反酒类销售规定，在事发后遭到逮捕。

© 2022 AFP