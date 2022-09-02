斯里兰卡前总统可能结束流亡 官员透露9/3返国

（法新社可伦坡2日电） 斯里兰卡一名高阶国防官员今天告诉法新社，被罢黜的前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）预计将结束他在泰国的自我流放，并于9月3日返国。

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这位不愿具名的国防官员表示：「他一直以几乎形同囚犯的情况住在泰国一间饭店，并渴望返国。我们被告知他会在周六很早的时段返国。」

这位官员还说：「我们刚成立一个新的安全部门，以便在他周六返国后保护他。这个单位包含军队和警方突击队的成员。」

斯里兰卡经济在去年的年中已是摇摇欲坠，百姓生活困苦怨声载道，民众从今年3月中旬开始一连串大规模示威，4月1日时任总统拉贾帕克萨宣布紧急状态，强势镇压示威。

4月中旬，斯里兰卡药品开始短缺，并出现外债债务违约，6月底汽油库存见底，每天限电时间延长，民众终于在7月9日冲进总统府，就连军警也未能阻挡。

73岁的拉贾帕克萨之后仓皇出逃国外，由他任命的总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）暂代总统之职，之后经国会议员选为继任总统。

拉贾帕克萨出逃后，先在新加坡宣布辞去总统职位，然后飞往泰国曼谷，且一直请求继任的总统威克瑞米辛赫安排他的返国事宜。

© 2022 AFP