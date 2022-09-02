星巴克任命纳拉辛汉担任执行长

（法新社纽约1日电） 星巴克（Starbucks）今天任命百事可乐（PepsiCo）前商务长和担任过其他消费品牌高阶主管的纳拉辛汉（Laxman Narasimhan）为其下一任执行长。

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星巴克在新闻稿中表示，目前在婴儿配方奶粉大厂利洁时（Reckitt）担任执行长的纳拉辛汉，10月1日将从伦敦前往西雅图加入星巴克。

星巴克执行长强生（Kevin Johnson）4月退休后，曾两次担任执行长合计约20年的舒兹（Howard Schultz），回锅暂时接掌执行长职务，纳拉辛汉将与舒兹共同工作一段时间，预定2023年4月1日正式上任。

星巴克员工在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间经历一段艰难时期后，员工发起筹组工会运动。值此关键时刻，星巴克任命新的执行长。

在此之前，舒兹进行「倾听之旅」听取员工的心声，星巴克在员工工资和店面上提高投资，作为因应之道。

舒兹表示，纳拉辛汉的「独特定位有利于形塑这份工作，并以他强调的合作伙伴为中心的处理方式，带领公司往前走」。舒兹称纳拉辛汉是「带领星巴克进入新篇章的不二人选」。

© 2022 AFP