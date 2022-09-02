美国：伊朗对核协议的最新回应不具建设性

（法新社华盛顿2日电） 美国今天表示，伊朗就扭转核子协议所给的最新回应「不具建设性」。经为美伊居间奔走斡旋后，欧盟原本昨天已对救回伊朗核子协议抱持乐观，如今看似仍有不确定性。

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经历1年半牛步化的外交折冲后，在美伊间穿梭的欧盟8月终于化解僵局；美方的回应是目前的最新进展。

欧盟原本希望能在8月8日敲定救回伊朗核子协议的最终版本。伊朗2015年与美、俄、中、德等各方达成核子协议，但华府于总统川普任内悍然片面退出，重新对伊朗祭出制裁。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）今晚在华府说：「我方证实已经由欧盟收到伊朗的回应。我们正在研究，未来也会透过欧盟做回应，可惜伊朗方面的回应不具建设性。」

美国拒绝公开讨论细节，但双方的争议包括伊朗坚持要求联合国原子能总署（IAEA）需终止对2015年核协议生效前的3个未申报场址调查；相关地点被怀疑从事核能研究。

如美国总统拜登重返伊朗核协议，有可能放宽对伊朗制裁，但条件是伊朗必须严格遵守核协议相关规定。一旦美国结束川普时期对伊朗石油的制裁，未来几个月伊朗每天都有望多卖100多万桶石油，以缓和全球因为俄乌战争而飙升的原油价格。 尽管美国国内共和党国会议员与盟国以色列都强烈反对，拜登上任后仍以恢复伊朗核协议为主要目标。

© 2022 AFP