翁山苏姬选举舞弊罪名成立 加判3年苦役徒刑

（法新社仰光2日电） 知情人士透露，缅甸军政府法院今天判处被废黜的文人政府领袖翁山苏姬3年苦役徒刑，认定她领导的政党在2020年赢得压倒性大选胜利中作弊。

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消息人士称，77岁的诺贝尔和平奖得主翁山苏姬被判处「3年苦役徒刑」，并称她似乎健康状况良好。

去年2月在军事政变中被推翻的翁山苏姬于今年6月被移送至首都奈比多（Naypyitaw）的监狱，被单独监禁。自政变以来，她已被指控贪污、选举舞弊等至少18项罪名，在闭门的军政府法庭上被判处的刑期已经长达17年。

翁山苏姬对所有指控一概否认。

翁山苏姬领导的全国民主联盟（National League for Democracy）在2020年11月国会大选获胜，但军方声称选举有广泛的舞弊行为，尽管国际观察团均称选举过程大致自由公正。

军方随后推翻选举结果，并称发现1100多万件选举舞弊实例。

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）上月发表演说时，并未提及重新选举日期，但表示必须在缅甸恢复「和平稳定」后举行。

根据当地观察团体，自从军方发动政变并展开血腥镇压以来，缅甸共有2200多人身亡，1万5000多人被捕。

© 2022 AFP