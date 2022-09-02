英国前大使违反移民法规 遭缅甸判1年徒刑

（法新社仰光2日电） 外交消息人士向法新社透露，英国前驻缅甸大使鲍曼（Vicky Bowman）和她的丈夫因违反移民法规，今天遭缅甸军政府分别判处1年有期徒刑。

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知情人士称，鲍曼和曾是缅甸政治犯的艺术家丈夫登林（Htein Lin）各被判处1年徒刑。

鲍曼于2002至2006年间担任英国驻缅甸大使，她对缅甸事务有30年以上经验，能说流利缅语。她在上月因为现居地址与她的外国人登记文件上住址不同而遭到羁押。

鲍曼的丈夫登林是缅甸最知名艺术家之一，也是资深民主倡议人士，因反对先前的军事政权而在1998至2004年间入狱6年半。他因为协助妻子住在不同于登记文件上的仰光住宅地址而被捕。

两人最高可判处5年有期徒刑。

法新社已连系英国外交部要求置评。缅甸军政府发言人未回应置评要求。

缅甸去年发生军事政变以来，与前殖民者英国的关系日益恶化。英国政府对与缅甸军政府有关的企业及个人实施多轮制裁。

英国于今年稍早将英缅外交关系降为代办级，缅甸军政府声称「难以接受」。

鲍曼和丈夫在英国政府宣布对缅甸发布新一轮制裁的前一天被捕。这次制裁对象为2017年缅甸军方对穆斯林洛兴雅（Rohingya）少数民族发动血腥镇压期间，为军方募款的企业。

缅甸军方自从发动政变夺权以来，已经逮捕数十名外国公民。

日本记者久保田彻上月在仰光采访示威活动时被捕，目前被关押在音山（Insein）监狱。他是缅甸军政府逮捕的第5名外国记者，先前被捕的4人均获释并被遣返回国。

© 2022 AFP